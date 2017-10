De Vuelta Al Barrio: Coco termina su relación con Ninfa de la manera menos pensada

En el más reciente episodio de De vuelta al barrio, Ninfa (Milett Figueroa) – presionada por su suegra- le pidió a Coco (Lucho Cáceres) que se amistara con Amanda (Teddy Guzmán), pero nunca imaginó la respuesta que recibiría.

“Coco, la mamá es muy importante. Anda a tu casa y amistate con ella. Si no lo haces, terminamos. Y no es una amenaza, sino una condición. Yo no puedo estar con alguien que no valore a su madre”, le exigió la sensual mujer.

“Está bien, tú lo has querido así. Terminamos entonces. Qué pena”, dijo Coco, dejando a la secretaria con la boca abierta.