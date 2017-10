De Vuelta Al Barrio: Coco enfurece con Amanda por haber traicionado a su padre

En el más recien episodio de De vuelta al barrio, Coco (Lucho Cáceres) encaró a su madre Amanda (Teddy Guzmán) por haber traicionado a su fallecido padre con Benigno.

“Tu padre fue un santo, nunca preguntó, pero hacía mucho que no me tocaba. Hijo, no me juzgues, yo me casé muy joven. Tu padre me llevaba muchos años, nunca fue un matrimonio parejo…”, dijo Amanda entre lágrimas.

“Qué cosa estás hablando mamá, de qué hablas. ¿Tratas de justificarte? Lo traicionaste, así de simple. Mi viejo te amo todos los días de su vida, vivió para ti, hasta la tumba te amo”, le reclamó Coco a su madre, además de recordarle que siempre prefirió a Pancho como su hijo preferido.