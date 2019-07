Vivo X El Rock 2019: Slipknot confirma su llegada y se une a The Strokes en el evento

Luego de semanas de espera, se confirmó a Slipknot para la próxima edición del Vivo X El Rock, y se unirá a The Strokes como las bandas que encabezarán el evento.

La banda originaria de Iowa regresa a nuestro país luego de tres años de ausencia y para promocionar su disco “We are not your kind”, que saldrá a la venta el 9 de agosto.

Desde sus inicios, Slipknot se ha caracterizado por presentar shows llenos de luces y fuego, y reforzados por un potente sonido. Además, contarán con una escenografía especial que solo presentan las mejores bandas del mundo.

Enfocados en realizar la mejor edición del Vivo X El Rock que se haya hecho hasta el momento, los productores del evento decidieron apostar por estos importantes grupos, que marcará un antes y después en la historia del festival.

La edición número 11 del festival Vivo X El Rock se convertirá así en la versión más grande, con cuatro escenarios repartidos en el Estadio San Marcos y la explanada.

Las entradas aún se encuentran a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro a S/. 225.