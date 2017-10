Viudo de Hiromi Hayakawa contó cómo es su vida sin la cantante

Fernando Santana, viudo de la actriz Hiromi Hayakawa, se hizo presente en la Ciudad de México, donde los compañero de la cantante decidieron rendirle un homenaje con la obra “Mentiras el Musical” por sus por sus 35 años.

Según Univisión Entretenimiento, Fernando Santana llegó vestido totalmente de negro y se animó a hablar del difícil momento que atraviesa tras la muerte Hiromi y su hija Julieta.

El cantante aseguró que no ha podido regresar a su casa ya que es algo difícil: “Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija”, dijo para las cámaras de Univisión Entretenimiento.

Dicho medio informó que, Fernando a la salida del teatro se dio un tiempo para hablar con los fans de su esposa y recibió los ramos de flores que llevaron. “Estos los pondremos en casa, muchas gracias por todo su amor sé que Hiro está feliz”, manifestó.

La hermana de Hiromi, Kaori contó que su familia celebró a su modo el cumpleaños de la recordada “chinita”. “Mis papás llegaron hoy de Torreón y fuimos a comer a su restaurante favorito, a comer su pastel favorito y a su lugar favorito (el teatro)”, declaró.