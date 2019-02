Viña del Mar 2019: Susan Ochoa se luce y nuevamente queda en primer puesto

Susan Ochoa cautivó con una gran interpretación del tema “Ya no más”. La potente voz de la peruana hizo delirar a todos los presentes en el Festival de Viña del Mar.

La cantante peruana logró hacer una puntuación de 6,7 y se impuso a los representantes de Panamá y Colombia, que hicieron una puntuación total de 4,2 y 5,7 respectivamente.

La canción “Ya no más”, que fue compuesta por Jesús Rodríguez, Pelo D’Ambrosio y Eva Ayllón, trata sobre el abuso que sufre una mujer y el esfuerzo de salir adelante.

"Ya no más", interpretada por Susan Ochoa, es la carta de Perú en la categoría Internacional de #Viña2019pic.twitter.com/SOgMeZwyMn — Festival de Viña del Mar (@elfestival) 27 de febrero de 2019

“Y tú no volverás a herir mi piel nunca más porque yo ya no estaré, no me encontrarás”, dice parte de la canción que cautivó al jurado y a los fanáticos de la Susan Ochoa.

Cabe indicar que el jurado conformado por: Camila Gallardo, Becky G, Humberto Gatica, Yuri, Carlos Rivera, Constanza Santa María, Sebastián Yatra, Luka Tudor, María Gabriela de Faría y Álvaro Escobar, le dieron la más alta puntuación a la interpretación de Susan Ochoa.