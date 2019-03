Viña del Mar 2019: Susan Ochoa conquistó Chile y ganó dos gaviotas de plata

La peruana Susan Ochoa logró llevarse el máximo galardón en la categoría Internacional. La artista recibió el apoyo de todo el Perú y de sus fanáticos en el mundo por su gran entrega en el escenario de Viña del Mar 2019.

El tema “Ya no más”, que fue compuesto por Jesús Rodríguez, Pelo D’Ambrosio y Eva Ayllón, habla sobre la violencia contra la mujer y la valentía que hay que tener para salir adelante.

La chiclayana ya había anunciado en Instagram que se encontraba muy entusiasmada por su participación y poder mostrar todo su talento al mundo. Susan Ochoa logró ganar el premio a Mejor interprete y la categoría Internacional con una puntuación de 6,8.

“Y tú no volverás a herir mi piel nunca más porque yo ya no estaré, no me encontrarás”, dice parte de la canción que cautivó al jurado de Viña del Mar 2019.

Susan Ochoa fue ovacionada por su gran interpretación por parte del jurado y del público que se dio cita en el festival de Viña del Mar.

El jurado de Viña del Mar 2019 estuvo conformado por diversas figuras del espectáculos chileno e internacional. Camila Gallardo, Becky G, Humberto Gatica, Yuri, Carlos Rivera, Constanza Santa María, Sebastián Yatra, Luka Tudor, María Gabriela de Faría y Álvaro Escobar fueron los encargados de calificar a los participantes.