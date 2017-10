Verónica Linares y su hilarante mensaje sobre el Perú vs. Argentina

Verónica Linares en su programa N Portadas mantuvo un debate con los congresistas Marisol Espinoza y Guido Lombardi sobre la polémica en la que está envuelto Richard Acuña luego que se supiera que viajó al Vaticano con Brunella Horna en plena semana de representación.

“Si tú vas a estar cinco años en el Congreso, cinco años duros de trabajo, de sacrificio familiar (…) ¿Por qué? Porque no vas a tener vacaciones. Son cinco años que me voy a dedicar a esto. Lo demás, piña. Y asumes esa responsabilidad”, dijo Verónica Linares” respecto a *Richard Acuña

Guido Lombardi no estuvo de acuerdo con la periodista y aseguró que, si el jueves el pleno tardaba, él se retiraría para ver tranquilo el partido Perú vs. Argentina.

“El jueves hay pleno y yo sospecho que va a terminar a las 3 de la tarde. Espero. Si no termina a las 3 de la tarde, yo a las 4:30 me paro y me vengo a ver el partido. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Porque soy congresista y me han elegido para estar en el Pleno? No pues, nuestras reglas no son tan rígidas”, explicó Guido Lombardi.

Verónica Linares no apoyó esa respuesta y dijo que pese a que el jueves el “99% del país estará pendiente del partido”, ella tenía la responsabilidad de conducir su programa.

“Ni mi vieja me va a ver acá el día jueves pero mi responsabilidad, como periodista y conductora de este programa, es estar aquí. Lo mínimo es que los congresistas asuman, no sé lo del jueves, congresista Lombardi, pero en general, son cinco años y yo cinco años tengo que estar en esto. Piña lo demás, horrible, pero es una responsabilidad”, reflexionó la periodista.