Verónica Linares arremetió contra Rafael Cardozo por no querer casarse con Cachaza

Verónica Linares no pudo ocultar su molestia contra Rafael Cardozo luego que este se negara a pedirle matrimonio a su pareja Cachaza. La compañera de Federico Salazar arremetió contra el “guerrero” públicamente.

El hecho ocurrió luego que Rebeca Escribens presentara una nota donde el brasileño juega con el tema del matrimonio al decir que tiene “un acuerdo con ‘Cachaza’, el que trata de que ella escogerá el día y yo el año (de la boda)”.

“No entiendo. Después de lo que acaba de decir que ella ponga el día y yo el año, ¿él se pregunta por qué le dicen cargoso? A mí me carga escuchar que a cada rato se casa, que cuándo se casan. No se casan pues. Que Cachaza lo bote”, manifestó Verónica Linares.

Rebeca Escribens al escuchar a Verónica Linares no pudo evitar reír a carcajadas. Pero eso no fue todo lo que dijo la periodista.

“¿Hay que estar suplicándole a alguien que se case? Si quieres también. Te lo juro que a mí me saca de cuadro. No entiendo. ¿Por qué tienes que estar suplicándole a alguien que se case? Cásate tú solito. Anda a tu casa. Que no se case Cachaza nunca con él. No le conviene”, dijo bastante molesta Linares.

Al finalizar, Rebeca Escribens siguió riéndose, pero agregó que coincidía con lo que dijo la conductora de televisión sobre Rafael Cardozo.

“Yo estoy de acuerdo contigo Verito. De verdad estoy de acuerdo. El día de hoy voy a hacer valer tu voz y tus ideas, tu comentario. De verdad estoy harta. No se van a casar nunca. Cachaza acéptalo. Vira el timón, anda por otro lado. Por Dios”, puntualizó Escribens.