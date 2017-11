American Music Awards: fiesta de la música americana se celebra hoy en Los Ángeles

La edición 45 de los American Music Awards (AMAs) se realizará este domingo 19 de noviembre, a partir de las 7 pm (hora peruana) en el Microsoft Theater de Los Ángeles. El evento que premia lo mejor de la música americana tendrá como número especial la presentación de Selena Gomez, quien regresa así a los escenarios tras permanecer alejada un tiempo por complicaciones en su estado de salud. El homenaje a las divas Whitney Houston y Diana Ross también marcarán la gala que promete ser inolvidable.

Los American Music Awards 2017 llegan cargados de novedades y presentaciones de importantes artistas como Lady Gaga, P!nk, el grupo surcoreano BTS, Demi Lovato, Nick Jonas y The Man, entre otros populares cantantes y agrupaciones.

El cantante Bruno Mars encabeza la gala con ocho nominaciones, seguido por The Chainsmokers, Ed Sheeran, The Weeknd, Drake y Kendrick Lamar, con cinco cada uno.

Luis Fonsi y Daddy Yankee, los intérpretes de la popular canción Despacito, están nominados a cuatro premios cada uno, sobre todo en la categoría Artista Latino Favorito, donde también compite la colombiana Shakira.

Según informó la organización de los American Music Awards, la súper estrella Diana Ross recibirá el galardón Lifetime Achievement como un homenaje a su carrera y sus aportes al mundo del entretenimiento. Ross ha recibido siete premios AMAs y ha realizado presentaciones que han quedado presentes en las retinas de los televidentes del espectáculo.

American Music Awards – principales nominados

Artista del año

Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Artista nuevo del año

Niall Horan

James Artur

Julia Michaels

Rar Sremmurd

Post Malone

Gira del año

Garth Brooks

U2

Coldplay

Video del año

Bruno Mars – That’s What I Like

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito

Ed Sheeran – Shape of You

Mejor artista femenina

Alessia Cara

Rihanna

Lady Gaga

Mejor artista masculino

Bruno Mars

Ed Sheeran

Drake

Mejor disco pop/rock

Bruno Mars – 24K Magic

Drake – More Life

The Weekend – Starboy

Mejor canción pop/rock

Closer – The Chainsmokers feat. Halsey

Despacito – Luis Fonsi y Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Shape of You – Ed Sheeran

American Music Awards – horarios por país

Argentina: 10 pm

Brasil: 10 pm

Bolivia: 9 pm

Colombia: 8 pm

Chile: 10 pm

España: 2 am del lunes 20

Estados Unidos: 8 pm EST

México: 7 pm

Perú: 8 pm

Uruguay: 10 pm

Venezuela: 9 pm

American Music Awards – datos claves

En los Premios AMA s, los artistas son honrados en múltiples géneros musicales, incluidos pop, rock, rock alternativo, country, rap, hip-hop, soul, adulto contemporáneo y EDM , entre otros.

La edición 45 de los AMA s cuenta con la producción de Dick Clark Productions, siendo Allen Shapiro y Mike Mahan los productos ejecutivos.

Los premios AMA s se crearon a inicios de la década de 1970 para competir con los Grammy.

Conoce a todos los nominados a los American Music Awards 2017 dando clic aquí.