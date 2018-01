VBQ Empezando a vivir: Sofía puso fin a su relación con Dani

En el reciente capítulo de VBQ Empezando a vivir, Sofía (Fiorella Pennano) habló seriamente con Dani (Gino Pesaressi) para confesarle que su relación no es la misma y que no da para más.

“Dani, tú eres una excelente persona, el mejor hombre que he conocido y gracias a ti yo me he convertido en una mejor persona también”, le explicó Sofía.

Por su parte, Dani sorprendido le interrumpió su discurso para interrogarle: “¿Sofía todo esto a qué viene?”.

Sin embargo, Sofía no dio vueltas al asunto y le aclaró que su relación no puede continuar. “Dani, hemos sido muy felices, demasiado felices, no es justo que sigamos si es que ya no lo somos, no al cien por ciento, lo he estado pensando y creo que deberíamos terminar”, manifestó la hermana de Cristina.

Dani no podía creer lo que estaba escuchando y se quedó ensimismado sin saber cómo reaccionar ante esta inesperada confesión de Sofía.