VBQ Empezando a vivir: Silvina trata de impedir que Cristina se case con su hijo

En el primer capítulo de VBQ Empezando a vivir, la madre de Lucas (Pablo Heredia), trató de convencer a Cristina (Karina Jordán) para que no se case con su hijo, quien no podrá cumplirle el sueño de ser papá.

Pese a la mala relación que tiene Cristina y Silvina, la novia acepta conversar con la suegra en su cuarto, donde se dicen las cosas que tenían guardadas desde hace mucho tiempo y que mejor momento para decirlo todo.

“Por favor Cristina, no puedes tener más hijos y a Lucas siempre le ha gustado ser papá, le estás condenando a no ser papá”, expresó Silvina.

Sin embargo, Cristina no se quedó callada y le repondió que ese tema ya lo había conversado con Lucas “Mira yo entiendo tu preocupación, es más yo pensaba como tú también, Lucas y yo estuvimos separados durante muchos meses, pero ya hemos arreglado esta situación, yo le he preguntado un millón de veces y el está seguro”

“Te garantizo que él es muy feliz conmigo y con Rafaelita, y no necesita nada más”, continuo Cristina.

Pese a los intentos, Silvina no pudo convencer a Cristina, quien terminó por decirle que lamenta no poderle cumplir con sus aspectativas y que se casará con Lucas le guste o no.