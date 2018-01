VBQ Empezando a vivir: Rosy rompió en llanto al recordar los tiernos momentos con Sergio

En el reciente episodio de VBQ Empezando a vivir, Rosy (Alessandra Fuller) quedó anonadada al recibir la visita sorpresa de su expareja Sergio (Luis Baca), quien le entregó las cartas que le escribió durante años tras su ruptura.

“No te voy a quitar mucho tiempo Rosy, toma son las cartas que te escribí en los último años, todo el tiempo que no te pude ver, todo lo que quise decirte siempre y jamás me atreví, sé que lo nuestro ya no va poder ser, adiós Rosy”, expresó Sergio antes de marcharse.

Por su parte, Rosy recepcionó el inesperado manojo de cartas sin decir nada mientras observaba a Sergio quien se alejaba de su vida.

Mientras leía las postales, Rosy recordó los únicos y tiernos momentos que vivió junto a Sergio, afligida no se contuvo y lloró desconsolada en su habitación.