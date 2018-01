VBQ Empezando a vivir: Rosy le rompe el corazón a Sergio con estas palabras

En otro capítulo de VBQ Empezando a vivir, Sergio (Luis Baca) buscó a Rosy (Alessandra Fuller) decidido a reconquistarla, aunque solo obtuvo rechazo de su parte.

“Rosy, yo he tratado de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero no puedo más. Cada vez que te veo siento que todavía hay magia entre nosotros. Yo no quiero ser tu amigo, me sigo muriendo por ti”, le dijo Sergio para luego intentar besarla.

“Sergio, nosotros somos amigos. No malogremos esto, estamos bien así. Es lo mejor”, respondió Rosy de forma contundente y rechazando su beso.

Para Rosy, el pasado y todo lo que sufrió con Mauricio no se puede olvidar tan fácilmente, por lo que prefiere únicamente conservar la bonita amistad que ahora tiene con Sergio.