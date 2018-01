VBQ Empezando a vivir: Nicole sorprendió a Cristina y Lucas con esta confesión

En la reciente emisión de VBQ Empezando a vivir, Nicole (Emilia Drago) fue a la casa de Lucas (Pablo Heredia) y Cristina (Karina Jordán) para confesarle que a cambiado y que no es la misma persona mala que ellos conocen. Cristina tuvo que alejarse con la niña, quien reconoció a Nicole.

“Han pasado tres años Lucas y no he dejado de pensar un solo día en ustedes, sé que les hice mucho daño y necesito que me perdonen, te juro que soy una nueva persona”, expresó Nicole.

Sin embargo, Lucas no le creyó ni una sola palabra y le dijo que se retirara de su casa. “¿Para eso has venido Nicole? para decirme por cuarta vez que has cambiado, es una estrategia muy poco inteligente para una persona con un cerebro tan retorcido como el tuyo, así que por favor lárgate de mi casa”.

Cristina regresó asustada para preguntarle si Lucas estaba bien y ponerse al tanto de lo que habían conversado.