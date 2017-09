Vania Bludau ninguneó de la peor forma al “Loco” Vargas

Vania Bludau fue consultada sobre la forma en la que Tilsa Lozano la miró cuando hizo su ingreso a la pista de baile de El Gran Show. La modelo descartó tener algún problema con el jurado del programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Todo bien. La primera gala quizás fue un poco chocante pero no hay (ningún problema) nada entre ella y yo. Yo guardo los mejores recuerdos de ella porque trabajamos juntas en otro canal. Pero yo no creo que eso (que la relacionaran con el ‘Loco’ Vargas) afecte en su votación”, declaró Vania Bludau a América Espectáculos.

Asimismo, Vania Bludau sorprendió con la respuesta que dio cuando le consultaron por Juan Manuel Vargas, pues sostuvo que no sabe nada de él porque ni siquiera fue convocado a la Selección Nacional.

“Ella ya es mamá, tiene su hijita bella, y yo en realidad estoy en otra y he venido aquí para trabajar, y es como medio raro estar hablando cosas que a nadie le importan. Si ella no le quiere dar vida a las personas, es mejor no hablar de ellas (…) No sé en qué estará (‘Loco’ Vargas), ni convocado (a la selección) está”, finalizó.