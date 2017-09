Vania Bludau sorprende con revelación sobre de su vida sentimental

Vania Bludau viene brillando en la pista de baile de El Gran Show. El último sábado la joven sorprendió al contar que su novio Frank Dello Russo la cela desde que hizo su ingreso al reality de baile.

La producción de El Gran Show presentó un video donde se escucha decir a Vania Bludau que su novio es súper celoso y que, si por él fuera, ella estaría metida en su casa como una princesa.

“Yo me estoy sacrificando por una relación que encima no me deja ni chambear. Él es muy chapado a la antigua. O sea, por él, él chambea todo el día y yo soy la princesa que se hace las uñas de las manos y los pies. Pero no pues. Yo no soy así.”, declaró Vania Bludau.

“Yo estoy acostumbrada a ganar mi plata. Tengo que pagar mis cosas. Si no me entiendes, no me entiendes. Yo de un hombre no dependo. La relación es chévere pero todavía no he completado el círculo”, señaló Vania Bludau.

Vania Bludau no quiso entrar en detalles sobre su relación, lo cierto es que dijo que ella disfruta trabajar y estar en Perú. “Todo bien, no puedo dar mucho detalle porque no sé qué pasará. Lo que te puedo decir es que, estar en Perú, estar con mi familia y hacer lo que más me gusta que es bailar y estar en tele, me hace feliz. Me da felicidad estar rodeada de gente buena vibra (…) No sé hasta qué punto la pareja puede soportar eso. No puede haber una persona que te frene en lo que te apasiona. Debería haber alguien que te empuje a hacerlo”, dijo Vania a Gisela Valcárcel.