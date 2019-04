“El valor de la verdad”: Nuevo adelanto del programa sorprende con esta revelación de Faruk Guillén

Luego de conocerse que Faruk Guillén se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” , Latina ha compartido un nuevo adelanto del programa a través del espacio televisivo “Mujeres al mando”.

Si bien, la polémica fiesta de Asia, sigue estando en boca de todos, el nuevo video de “El valor de la verdad” trata sobre la relación de Faruk Guillén con Nicola Porcella.

En el clip se puede ver a Beto Ortiz anunciando a Faruk Guillén como su invitado y posteriormente hablando sobre la amistad del y el ex chico reality.

“Cuando él se entera que su pareja está embarazada, al primero que llama es a mí, soy el primero que se entera… Y yo le dije, caballero a asumir”, señaló Faruk Guillén.

Asimismo, Beto Ortiz le preguntó cómo lo había ayudado, pues Nicola Porcella lo había descrito como un gran amigo. “Le preste plata para el tema del parto, hasta ahora no me devuelve, pero esas cosas no se cobran”, expresó Faruk Guillén.

Cabe señalar que Latina compartió el clip a través de sus redes sociales con un peculiar mensaje: “¿Dónde se consiguen amigos así?”