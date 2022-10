Tras divulgarse las imágenes de Rodrigo Cuba en una comprometedora situación con una misteriosa mujer en Piura, la conductora de televisión Valeria Piazza se mostró molesta por lo sucedido y señaló que su pareja, Ale Venturo, no lo perdonaría.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, Valeria Piazza apareció en reemplazo de Rebeca Escribens y sorprendió con su comentario tras presentar un informe que muestra a Rodrigo Cuba bailando con una mujer desconocida.

“A eso me refería, Dios mío. Es que no puede ser, yo pensé que la tormenta ya estaba pasando, que todo estaba bien y en paz, pero salen estas imágenes y me quedo helada. De ser verdad, yo no creo que Ale Venturo lo perdone”, señaló Piazza.

“Imagínense, dar a luz, tener un hija y ser madre soltera, ¿Por qué son así? no entiendo, me ponen de mal humor. Tienen que hacer las cosas bien”, agregó la joven presentadora de televisión.

Cabe señalar que las imágenes de Rodrigo Cuba bailando y presuntamente besando en el cuello a otra mujer se habrían grabado cuando el futbolista llegó a Piura para jugar con su club Sport Boys frente al Atlético Grau. Dicho partido terminó con un 3-0 a favor del equipo local, pese a la derrota, el ‘Gato’ Cuba habría salido a celebrar con sus amigos.

