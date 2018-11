Lorena Meritano será operada en enero de un nuevo tumor

La actriz y presentadora de televisión Lorena Meritano confirmó a través de Twitter que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida ya que le diagnosticaron un nuevo tumor.

La recordada actriz de telenovelas confesó que ha pasado días complicados y de mucho dolor tras su tratamiento contra el cáncer de seno desde junio de 2014.

“Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de ecografías, resonancias, visitas a varios médicos, angustia, insomnio, dolores, etc”, escribió la actriz en Twitter.

“Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos”, agregó Lorena Meritano en su publicación.

Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de evografias, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, dolores, etc.

Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos.