TVyNovelas 2018: conoce la lista completa de nominados y detalles de esta gran gala

Con gran expectativa se espera la 36 ° entrega de los Premios TVyNovelas que se realizará el domingo 18 de febrero, bajo la producción del gran Guillermo del Bosque y se trasmitirá por el canal de Las Estrellas.

La conducción de este evento estará bajo la responsabilidad de Jacqueline Bracamonte e Inéz Gómez Mont.

En tanto, el portal TVyNovelas adelantó que la firma internacional PricewaterhouseCoopers será la encargada de verificar la votación de la presente edición de los Premios TVyNovelas.

De otro lado, el público en general podrá votar por sus favoritos a través del sitio oficial Premios TVyNovelas, el mismo domingo 18 de febrero, minutos antes de la transmisión, solo para la categoría Mejor Telenovela.

Hora y Canal de Perú

La gala se transmitirá por el canal de Las Estrellas.

-Movistar TV canal 21.

-Claro TV canal 25.

-DIRECTV canal 226.

- El evento iniciará a las 6:50 p.m hora mexicana.

¡Las votaciones están abiertas!

NOMINACIONES

Categorías Telenovelas

Mejor Telenovela

Caer en Tentación – Producción de Giselle González

Papá a Toda Madre – Producción de Eduardo Meza

Mi Marido Tiene Familia – Producción de Juan Osorio

Me Declaro Culpable – Producción de Angelli Nesma

Enamorándome de Ramón – Producción de Lucero Suárez

El Bienamado – Producción de Nicandro Díaz

Mejor Actriz Protagónica

Zuria Vega – Mi Marido Tiene Familia

Silvia Navarro – Caer en Tentación

Maite Perroni – Papá a Toda Madre

Ariadne Diaz – La Doble Vida de Estela Carrillo

Adriana Louvier – Caer en Tentación

Mejor Actor Protagónico

David Zepeda – La Doble Vida de Estela Carrillo

Gabriel Soto – Caer en Tentación

Sebastián Rulli – Papá a Toda Madre

Daniel Arenas – Mi Marido Tiene Familia

José Ron – Enamorándome de Ramón

Mejor Villano

Danilo Carrera – La Doble Vida de Estela Carrillo

Arath De La Torre – Caer en Tentación

Eduardo Santamarina – Sin Tu Mirada

Pedro Moreno – Me Declaro Culpable

Alfredo Gatica – Enamorándome de Ramón

Mejor Villana

Lola Merino – Mi Marido Tiene Familia

África Zavala – La Doble Vida de Estela Carrillo

Julieta Egurrola – Caer en Tentación

Luz Elena González – Enamorándome de Ramón

Daniela Castro – Me Declaro Culpable

Mejor Actor Juvenil

Germán Bracco – Caer en Tentación

Emmanuel Palomares – En Tierras Salvajes

Álex Perea – La Doble Vida de Estela Carrillo

Juan Diego Covarrubias – Me Declaro Culpable

Emmanuel Orenday – Sin Tu Mirada

Mejor Actriz Juvenil

Ela Velden – Caer en Tentación

Claudia Martin – Enamorándome de Ramón

Scarlet Gruber – Sin Tu Mirada

Yanni Prado – La Doble Vida de Estela Carrillo

Fernanda Urdapilleta – Papá a Toda Madre

Mejor Actor de Reparto

Carlos Valencia – Caer en Tentación

Sergio Mur – Papá a Toda Madre

Marco Méndez – La Doble Vida de Estela Carrillo

Sergio Reynoso – Sin Tu Mirada

Fabián Robles – En Tierras Salvajes

Mejor Actriz de Reparto

Vanessa Bauche – La Doble Vida de Estela Carrillo

Julia Urbini – Caer en Tentación

Michelle González – Papá a Toda Madre

Olivia Bucio – Mi Marido Tiene Familia

Cecilia Toussaint – Sin Tu Mirada

Mejor Actor Co-Estelar

Carlos Ferro – Caer en Tentación

Raúl Araiza – Papá a Toda Madre

Adrián Di Monte – La Doble Vida de Estela Carrillo

Rafael Inclán – Mi Marido Tiene Familia

Carlos De La Mota – Sin Tu Mirada

Mejor Actriz Co-Estelar

Erika Buenfil – La Doble Vida de Estela Carrillo

Diana Bracho – Mi Marido Tiene Familia

Marisol Del Olmo – Enamorándome de Ramón

Claudia Ramírez – Sin Tu Mirada

Verónica Jaspeado – Papá a Toda Madre

Mejor Primer Actor

Alejandro Tomassi – La Doble Vida de Estela Carrillo

Juan Carlos Barreto – Papá a Toda Madre

José Carlos Ruiz – Mi Adorable Maldición

Adalberto Parra – Caer en Tentación

Enrique Rocha – Me Declaro Culpable

Mejor Primera Actriz

Silvia Pinal – Mi Marido Tiene Familia

Julieta Egurrola – Caer en Tentación

Zaide Silvia Gutiérrez – La Doble Vida de Estela Carrillo

Raquel Pankowsky – Papá a Toda Madre

Daniela Romo – En Tierras Salvajes

Mejor Reparto de Telenovela

La Doble Vida de Estela Carrillo – Productor: Eduardo Meza

Caer en Tentación – Productora: Giselle González

Mi Marido Tiene Familia – Productor: Juan Osorio

Papá a Toda Madre – Productor: Eduardo Meza

Me Declaro Culpable – Productora: Angelli Nesma

Mejor Director de Escena

Héctor Bonilla y Aurelio Ávila – Mi Marido Tiene Familia

Eric Morales y Juan Pablo Blanco – Caer en Tentación

Benjamín Cann y Rodrigo G. H. Zaunbos – Papá a Toda Madre

Benjamín Cann y Rodrigo G. H. Zaunbos – La Doble Vida de Estela Carrillo

Sergio Cataño – Me Declaro Culpable

Mejor Director de Cámaras

Armando Zafra y Luis Rodríguez – Caer en Tentación

Manuel Barajas y Alejandro Álvarez – La Doble Vida de Estela Carrillo

Mauricio Manzano y Gilberto Macín – Mi Marido Tiene Familia

Manuel Barajas y Alejandro Álvarez – Papá a Toda Madre

Alejandro Frutos – Me Declaro Culpable

Mejor Guión-Adaptación

Claudia Velazco y Pedro Armando Rodríguez – La Doble Vida de Estela Carrillo

Leonardo Bechini – Caer en Tentación

Héctor Forero, Pablo Ferrer y Martha Jurado – Mi Marido Tiene Familia

Juan Carlos Alcalá, Rosa Salazar y Fermín Zuñiga – Me Declaro Culpable

Lucero Suárez, Carmen Sepúlveda, Edwin Valencia y Luis Reynoso – Enamorándome de Ramón

Mejor Tema Musical

Telenovela: La Doble Vida de Estela Carrillo

Tema: Y Me Pregunto

Autor: Joss Favela

Intérprete: Julión Álvarez

Telenovela: En Tierras Salvajes

Tema: Estaré Contigo

Autor: Marco A. Solís

Intérprete: Marco A. Solís

Telenovela: Caer en Tentación

Tema: Saturno

Autor: Pablo Alborán

Intérprete: Pablo Alborán

Telenovela: Mi Marido Tiene Familia

Tema: Tú Eres La Razón

Autor: J. Eduardo Murguía y Mauricio L. Arriaga

Intérprete: Los Fontana & Angelina

Telenovela: Me Declaro Culpable

Tema: Me Declaro Culpable

Autor: Jaime Flores y Luis Carlos Monroy

Intérprete: Mijares y María José

Categorías Programas

Mejor Programa de Comedia

Vecinos – Producción de Elías Solorio

Renta Congelada – Producción de Pedro Ortíz de Pinedo

Nosotros los Guapos – Producción de Guillermo del Bosque

40 y 20 – Producción de Gustavo Loza

Mita y Mita – Producción de Pitipol Ybarra

Mejor Programa Unitario

La Rosa de Guadalupe – Producción de Miguel Ángel Herros

Como Dice el Dicho – Producción de Genoveva Martínez

MEJORPROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

Hoy – Producción de Reynaldo López

Cuéntamelo Ya! – Producción de Nino Canún

El Coque Va – Producción de Javier Rodríguez

Mejor Reality

La Voz México – Producción de Miguel Ángel Fox

Bailando Por Un Sueño – Producción de Rubén Galindo y Santiago Galindo

Mejor Serie

Hoy voy a cambiar – Producción de Rubén Galindo y Santiago Galindo

Dogma – Producción de Leonardo Zimbrón y Mónica Vargas

Érase una vez – Pitipol Ybarra

Mejor Actor Protagónico de Serie

Ferdinando Valencia

Hoy voy a cambiar – Producción de Rubén Galindo y Santiago Galindo

Ari Telch

Hoy voy a cambiar – Producción de Rubén Galindo y Santiago Galindo

Eugenio Montessoro

Hoy voy a cambiar – Producción de Rubén Galindo y Santiago Galindo

Daniel Martínez

Dogma – Producción de Leonardo Zimbrón y Mónica Vargas

Mejor Actriz Protagónica de Serie

Mariana Torres

Hoy voy a cambiar – Producción de Rubén Galindo y Santiago Galindo

Gabriela Roel

Hoy voy a cambiar – Producción de Rubén Galindo y Santiago Galindo

Iliana Fox

Dogma – Producción de Leonardo Zimbrón y Mónica Vargas

Mejor Programa de TV Paga

Miembros al aire – Producción de Eduardo Suárez

Netas Divinas – Producción de Javier Labrada

Está Cañón – Producción de Yordi Rosado

Hacen y Deshacen – Producción de Yordi Rosado

Mojoe – Producción de Raquel Rocha