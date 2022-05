Tula Rodríguez decidió responder las fuertes imputaciones de Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, quien la acusa de haber abandonado al gerente de televisión en una casa de reposo, además de no querer ceder el 50% de la herencia que él le dejó a sus hijos mayores.

La conductora de “En Boca de Todos” utilizó varios minutos de programa para aclarar punto por punto cada acusación que la expareja del empresario hizo contra ella en el programa “Magaly TV: La Firme”.

Aunque reconoció que internó al padre de su hija en un centro especializado cuando se quedó en estado vegetativo, la actriz aseguró que jamás lo abandonó y que siempre se preocupó que tuviera los cuidados necesarios.

“Los dos años y tres meses que mi esposo estuvo paralizado... no saben el dolor que me causa cuando dicen que yo lo abandoné o no cuidé, los que trabajamos en televisión sabemos que tenemos que venir a sonreír y yo de acá me tenía que ir al centro a cuidarlo”, señaló Tula Rodríguez visiblemente afectada.

La figura de América Televisión también aclaró que ella misma se encargó de cuidar a su esposo durante la pandemia del COVID-19, y que finalmente Javier Carmona falleció en su casa.

“Con decisión de la familia lo pusimos en un centro donde estuvo cuidado de una manera espectacular. Cuando vino la pandemia, decidimos traerlo a mi casa para poder cuidarlo, para tenerlo conmigo, donde me hice cargo al 100% del hombre que amaba. Tuve que contratar a alguien para que me pueda ayudar porque él tenía necesidades muy altas, cuando él se fue, se fue limpiecito, sin una escara porque lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos y lo acompañe hasta su último suspiro”, agregó.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra