Tula Rodríguez atraviesa su momento más difícil luego que saliera a la luz el enfrentamiento que mantiene con los hijos de su fallecido esposo, Javier Carmona. La conductora no pudo evitar quebrarse ante cámaras, por lo que sus compañeros de “En Boca de Todos” decidieron darle un caluroso abrazo.

Todo ocurrió cuando Tomás Angulo decidió realizar una terapia en vivo entre Melissa Klug, Korina Rivadeneira y Tula Rodríguez, sin embargo, fue la actriz quien sacó a relucir sus emociones frente a cámaras.

La conductora rompió en llanto ante las preguntas de Angulo. Rodríguez estuvo tan afectada que sus compañeros que se encontraban en el set se acercaron a ella para darle un abrazo en señal de apoyo.

“En la terapia, las emociones más fuertes tienen que salir. Tula se puso así porque es un ser humano. Ella necesita a sus amigos y compañeros”, señaló Angulo.

Tula Rodríguez se mostró bastante afectada en medio de la controversia que ha generado la herencia que Javier Carmona le dejó a sus hijos Lucas y Tadeo. Los hermanos señalaron, a través de un comunicado enviado al programa de Magaly Medina, que la conductora de América TV no ha mostrado voluntad para realizar la repartición de bienes, y por el contrario, estaría dilatando el proceso.

“No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad, sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el bienestar de todos”, señala el comunicado emitido por los hermanos Carmona.

