Tula Rodríguez fue sorprendida por Javier Carmona con tierno detalle en TV

En el inicio de la nueva temporada de ‘En boca de todos’, Javier Carmona decidió sorprender a Tula Rodríguez en su debut en la conducción, con un enorme arreglo floral.

Todo inició cuando en plena emisión del programa, Tula Rodríguez y Maju Mantilla estaban dando la bienvenida a sus espectadores y el locutor ‘Carloncho’ ingresó al set con las flores. Inmediatamente Ricardo Rondón se acercó a leer la tarjeta y dio a conocer que el obsequio era dirigido a la nueva conductora de América Televisión.

“Pequeña Valentina y yo, además de ser tus fans, te amamos ¡Éxitos, tula!”, fueron las tiernas palabras de Javier Carmona que terminaron emocionando a la también actriz.

Tula no se quedó atrás y le dedicó el siguiente mensaje: “Él es mi compañero de hace 10 años. Ayer he estado estresada mirando el vestuario y de verdad que me ha tenido una paciencia… Javier tú sabes que eres el hombre que amo y agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino”.

Tula Rodríguez tras ser sorprendida por Javier Carmona le dedicó unas tiernas palabras (Video: América Televisión)