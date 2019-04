Tula Rodríguez se someterá a terapia para afrontar la situación de Javier Carmona

Tula Rodríguez hizo un alto a sus actividades y acudió al avant premiere de Parque Mágico, la película que se estrena el jueves en todas las salas de cine. Ella llegó acompañada de la pequeña Valentina y su papá a modo de distraerse en este tiempo de difícil prueba que le ha tocado vivir por la salud resquebrajada de su esposo.

“Siempre es bueno compartir con la familia y esta película es recomendada para verla y disfrutarla grandes y chico”, dijo la artista que en la última edición del programa de televisión mostró estar con los sentimientos a flor de piel. Al respecto Tula afirmó que desde el lunes empezará a recibir atención profesional.

“Vamos a empezar con las terapias, siento que son necesarias pues yo siempre estado acostumbrada a tomar las decisiones de a dos y hoy con la situación de mi esposo, el trabajo, son varios meses que sobre llevo su ausencia”, dijo.

La artista también contó que para menguar la pena y la tristeza, ha incrementado su rutina de ejercicios. “El deporte es otra de las formas para botar todo, sacar las tensiones y preocupaciones”, señaló.

Finalmente, reveló que extraña actuar pero que su tiempo tan apretado no le ha permitido seguir en esa línea. “A pesar de todo ya le he dicho a Michelle (Alexander) que me avis , que yo ya veo cómo hago con mi tiempo…claro, ahora ella tiene nuevas engreídas como Melissa Paredes”, dijo entre risas.

Mariella Zanetti acudió también al avant premiere con su hija, ya que les encanta este tipo de historias. “Creo que cuando uno es niña siempre sueña con recorrer lugares como este”, dijo.

Francisca Aronsson, la joven actriz llegó acompañada de sus padres y hermano, y mencionó que le encanta el género de la animación.

Otro de los invitados, fue el pequeño Santiago Hidalgo de Señores Papi, quien acudió con su familia y dijo estar emocionado con los personajes de Parque Mágico. “Me fascinan los dibujos animados y los parques de recreación, eso sí, no los juegos de extremos”, señaló.

Al evento también asistió el conocido Youtuber Franda, quien pone la voz al tierno osito Boomer. (Foto: Difusión)

Parque Mágico, que entra a los cines el jueves 11 de abril, cuenta la historia de un magnífico parque de diversiones donde la imaginación de una jovencita sumamente creativa, llamada June, cobra vida. La historia promete encantar a chicos y grandes.