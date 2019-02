Tommy Portugal vuelve a los escenarios como solista

Tommy Portugal ha demostrado ser un difusor de la cumbia por vocación. El cantante no se cansa de rendir homenaje a los verdaderos padres de la cumbia costeña y este 2019 lanzará la segunda versión de “Homenaje a Nuestra Cumbia 2”, junto a su agrupación “La Pasión”.

La fecha escogida para presentar su nuevo material musical será el 8 de febrero en las plataformas de Spotify y YouTube.

En esta ocasión, el cantante incluye un merecido homenaje al fallecido Jhonny Orosco, a quién considera su mentor musical. No es un secreto, que Tommy se inicia en la movida tropical a su lado y como parte del grupo Néctar Ahí no solo heredo sus conocimientos en este género, sino esa pasión hacia la cumbia costeña que tanto amaba.

En agradecimiento, el joven cantante incluye en su nuevo disco tres mix del recordado Jhonny Orosco, en la que busca reivindicar la esencia de la cumbia costeña, la cual ha sido dejada de lado por la nueva generación de cantantes.

Y es que la cumbia costeña tiene un valor particular gracias al sonido que le pone su primera guitarra, y que Tommy Portugal en su disco Homenaje a la Cumbia 2, hará nuevamente lucirse.

“Llevo veinte años cantando a la cumbia. He experimentado varias etapas y no me arrepiento. Cada una me ha dejado un aprendizaje distinto. Estoy satisfecho de haberme tomado un receso para recordar mis orígenes en agrupaciones musicales. A muchas de ellas las considero la universidad de la cumbia peruana. Hoy vengo renovado y entusiasmado de darle lo mejor a mi público”, comentó Tommy.

En su reciente producción discográfica “Homenaje a Nuestra Cumbia”, podemos escuchar clásicos de la cumbia costeña como: ‘Pedacito de mi vida’ (Los Diablos Rojos de Marino Valencia), un tema que viene sonando en todas las radios capitalinas.

‘Chica Sexy y Amor Incomparable’ (Grupo Guinda de Carlos Morales), ‘Mi Chinita’, ‘Muchachita Celosa’ y ‘Jardín de amor’ (Tito Caycho, fundador y bajista de Los Destellos), ‘Sarita Colonia’ (Grupo Maravilla de Jorge Chávez Malaver), ‘La Callejera’ y ‘Noche de setiembre’ (Carlos Ramírez del grupo Centeno), así como ‘Dulce’ (Beto Cuestas de Los Ecos), son otros temas que el cantante ha puesto de moda en la movida tropical.