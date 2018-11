Tilsa Lozano sobre relación con el padre de sus hijos: "Es buena y cordial"

Tilsa Lozano indicó que tiene una relación cordial con su expareja Miguel Hidalgo y aseguró que el padre de sus hijos no se incomoda con que salga a divertirse, tal como se le vio el pasado fin de semana en un concierto.

“Tenemos una buena relación, hay mucha comunicación y cordialidad. ¿Si me dijo algo de mi salida al concierto? No puede. Lo único me preguntó es qué tal estuvo el concierto y le dije que mostró”, precisó Tilsa Lozano, quien anunció la Campaña Basta Ya, que está promoviendo junto a la Fundación Rústica.

“Esta campaña tiene un lindo mensaje, porque no sólo la victima puede denunciar sino también alguien de su entorno. Puedes llamar a la línea 100 hasta de forma anónima y denunciar. Ya es momento que se tome cartas en el asunto”, precisó.

Tilsa Lozano indicó que muy pronto inaugurará su peluquería, dnde tendrá como invitado a su expareja por ser el padre de sus hijos.

“Estamos bien, así como estamos, estoy bien y tranquila. En verdad, nos llevamos mucho mejor desde que nos separamos”, señaló.