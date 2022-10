Tilsa Lozano se casará en menos de un mes con Jackson Mora y una de las grandes interrogantes que rodean su relación, es si piensa tener un hijo con el peleador, y a pesar que en anteriores oportunidades lo descartó completamente, hoy deja abierta esa posibilidad.

“Ahorita queremos salir de los preparativos de la boda, que son un estrés para todos, ver lo de la mudanza, disfrutar el verano juntos y trabajar todo lo que tenemos planeado. Y veremos si el hijo viene después, pero ahora no es una prioridad”, señaló la exVengadora.

La también jurado del “El Gran Show” cumplirá 40 años este 31 de octubre y asegura sentirse feliz en esta etapa de su vida. “Me siento mejor que nunca, estoy en el mejor momento de mi vida. Y en todo sentido, mentalmente, emocionalmente, familiarmente... Así que vamos con todo”, dijo.

Sobre qué ventajas traen las cuatro décadas indicó: “Que estás más madura, a esta edad sabes lo que quieres y, sobre todo, lo que no quieres”, y sobre hacerse ‘retoquitos’ se reafirmó en que siempre se realiza tratamientos para mejorar su apariencia, pero no es “muy fan de entrar al quirófano”.

Sobre los comentarios de Gisela Valcárcel, quien mencionó en la reciente gala que se le acabó la soltería, opinó: “Yo no le he presentado a nadie, no sé a quién se refiere, pero solo puedo decir que Adolfo (Aguilar) y yo somos los fans número 1 de la pareja que forma con Facundo (González). Yo a ella le digo: ‘Tú tomas colágeno en sobrecito, ya pues, ahí está en carne y hueso”.

