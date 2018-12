Tilsa Lozano revela que aún "ama" con Miguel Hidalgo

La ex vengadora, Tilsa Lozano, ofreció una extensa entrevista al programa “Beto a Saber”, conducido por Beto Ortiz, donde reveló cuál fue el verdadero motivo de su separación del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo.

Tilsa Lozano aseguró que las imágenes donde se ve al popular ‘Miguelón’ en situaciones comprometedoras con otra mujer solo fueron “la gota que rebalsó el vaso”, pues su relación ya estaba dañada.

“Creo que uno va creciendo, va cambiando, va madurando, va queriendo diferentes cosas en su vida. Lo que pasa es que uno puede ver una cosa, pero no se ve lo interno, entonces por ahí para mí es una cosa, es la gota que rebalsó el vaso… Eso no significa que hayan culpables o inocentes o gente buena o gente mala”, contó Tilsa Lozano.

Asimismo, Tilsa Lozano también dijo que decidió dejar al padre de sus hijos porque no estaba cómoda y buscaba tener tranquilidad en su vida. “No se trata de que yo quiero tranquilidad en mi relación, se trata de que yo quiero tranquilidad en mi vida”, señaló Tilsa Lozano en el programa de Beto Ortiz.

Lo curioso es que en la inauguración del Spa de Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo reapareció muy cerca de la ex modelo e incluso se les ve riendo juntos en reiteradas ocasiones. Sobre estas imágenes, ella aclaró que no tiene pensado regresar con su ex pareja.

“Hoy no… Yo no sé mañana, pero hoy definitivamente no… Es el padre de mis hijos, siempre lo voy a amar”, dijo tajantemente Tilsa Lozano ante los rumores de una posible reconciliación con el popular ‘Miguelón’.