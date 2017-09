Tilsa Lozano pierde los papeles cuando le preguntan si llama al “Loco” Vargas

El fin de semana pasado Tilsa Lozano perdió los papeles cuando una animadora de discoteca le preguntó si llama a Juan Manuel Vargas cuando está ebria. Tal y como lo afirmó Blanca Rodríguez a través de su cuenta de Instagram.

“Tilsa no lo vayas a tomar a mal, pero a mí Samuel me ha dicho que te pregunte esto: ¿Es verdad que cuando estás borracha llamas al loco?”, dijo la animadora de discotecas a Tilsa Lozano.

De inmediato la exvengadora bastante fastidiada le respondió: “Cuando Samuel me quiera preguntar algo me va a hacer una entrevista. Si tú quieres tus cinco minutos de fama anda(…) A mí no me vas a utilizar…”.

“Una cosa es que ustedes que son las personas de prensa me pregunten algo, porque es su trabajo. Otra cosa es que una payasa quiera tener sus 5 segundos de fama y encima utilizando a Samuel (el reportero). Nada que ver (…) Si tú estás trabajando de igual a igual conmigo en un escenario compórtate a la altura y sino bájate pues”, dijo Tilsa Lozano a la prensa.