Tilsa Lozano: Miguel Hidalgo contará su verdad en el programa de Beto Ortiz tras ‘ampay’

Miguel Hidalgo, padre de los dos hijos de Tilsa Lozano, se presentará este jueves en el programa ‘Beto a Saber’ para contar toda su verdad, luego que fuera ampayado en actitudes cariñosas con varias mujeres en una discoteca.

“Hola Beto, mañana (hoy) estaré contigo para aclarar algunos de los detalles de mi relación con Tilsa Lozano”, dijo Miguel Hidalgo en el anuncio de la entrevista que ofrecerá en el espacio que conduce el periodista Beto Ortiz.

Como se recuerda, a inicios de la semana pasada, el programa ‘Valgame Dios’ emitió unas imágenes en las que aparece Miguel Hidalgo en actitudes cariñosos con varias mujeres en una discoteca.

Tras la difusión del ‘ampay’, Tilsa Lozano se presentó en el mencionado espacio e indicó: “Yo no veo una infidelidad (en el ‘ampay’), pero lo que si veo es una situación incómoda y que a mí no me gusta”.

Asimismo, Tilsa Lozano manifestó que ver el video la afectó y tenía sentimientos encontrados, por lo que había preferido no hablar con Miguel Hidalgo sobre lo ocurrido hasta estar un poco más tranquila.

Sin embargo, durante esta semana, Tilsa Lozano ha usado su cuenta de Instagram para publicar mensajes en los que da a entender que prefiere terminar su relación con Miguel Hidalgo.