Tilsa Lozano llora al escuchar estas palabras de su esposo por San Valentín

Tilsa Lozano recibió una feliz sorpresa de su esposo Miguel Hidalgo, quien a través de un audio expuesto por Amor de Verano, le dijo cuánto la quería y felicitó por esta fecha especial, 14 de febrero.

“Tilita, el motivo de este audio es decirte en este día de la amistad el gran amor y cariño que sentimos nosotros como pareja, con nuestra hija y con nuestro próximo hijito que va a venir al mundo y que me has hecho el hombre más feliz del mundo. Te mando un beso, te quiero mucho y en la noche nos vemos”, dice Miguel Hidalgo, quien no suele exponerse a los medios.

Este detalle emocionó a Tilsa Loznao, quien contó que su esposo es una persona bastante formal a la hora de expresarse, pues viene de una familia de políticos.

“Él aparenta ser súper serio porque en verdad la gente lo ve súper serio en televisión, pero es un mate de risa. Súper diplomático es él, lo que pasa es que él viene de una familia política”, señaló muy emocionada Tilsa Lozano.

Además, resaltó que su relación enfrenta riñas y también muchas felicidad, como cualquier pareja. La modelo señaló que a veces las personas no entienden eso, que tiene una relación normal e igual a todo el mundo, por lo tanto no todo es color de rosa.