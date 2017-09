Tilsa Lozano desmiente llamadas a Juan Vargas y tilda de traumada a Blanca Rodríguez

Bastante fastidiada, Tilsa Lozano negó algún tipo de comunicación con Juan Vargas. Como se recuerda, la pareja del futbolista escribió en su red social que la modelo llama al padre de sus hijos cuando está “borracha”.

“Yo no puedo responder por los traumas de otra persona, niego tajantemente esa (las llamadas). Es totalmente mentira, yo me responsabilizo por lo que hago, eso no tiene que ver conmigo”, indicó la animadora.

Lozano contó también que vio un video donde se le ve al deportista con otra mujer. Ante ello, la modelo aclaró que tras ver este material “no me extrañaría que esas cosas (afirmaciones de Blanca) no sean para mi”.