Tilsa Lozano confiesa que sufrió maltrato de una expareja y dijo esto de Shirley Arica

Tilsa Lozano lamentó el mal momento que viene atravesando una de sus detractoras, Shirley Arica quien fue agredida por su expareja. Asimismo, recordó que ella pasó por una situación similar con una expareja.

“Yo tenía 18 años, el no tener confianza con tus padres hace que no le cuentes a nadie. La mujer se está empoderando, ya no está callando”, indicó Tilsa Lozano, quien contó que una expareja le quemó la cara y la amenazó con arma blanca.

La hoy madre de una hija recurrió a ayuda profesional para sobrellevar ese mal momento. “Yo creo que todo en esta vida se supera. Depende del esfuerzo que le pongas para salir adelante. No tiene nada de malo ir a terapia y buscar ayuda, yo lo he hecho. Eso quiere decir que quieres ser mejor persona”, dijo.

Además, se atrevió a hablar de Shirley Arica, quien la última semana denunció a su expareja de haberla golpeado brutalmente

“Nadie merece lo que le esta ocurriendo, un hombre no le debe levantar la mano una mujer, ni la mujer levantarle la mano a un hombre, cachetada, ni patada, nada, porque si nosotras exigimos igualdad, debemos empezar por ahí”, indicó.

“Me parece lamentable lo de Shirley, no es mi amiga, no es santo de mi devoción pero no merece lo que esta atravesando. Hoy en día si vemos más mujeres violentadas es porque ya no se están quedando calladas y así debe de ser”, comentó Tilsa.

