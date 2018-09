Tilsa Lozano tras ampay de Miguel: "Yo no veo ninguna infidelidad"

Tilsa Lozano se presentó en el programa ‘Válgame Dios’ y reveló algunos datos sobre su relación Miguel Hidalgo y cómo está sobrellevando este momento, tras el ‘ampay’ de su pareja y padre de sus dos hijos.

La modelo señaló que no va a culpar a las otras mujeres que aparecen en la grabación, pues considera que si hay algún problema entre ellos es por culpa de ambos, pues al fin y al cabo “la relación es de dos”.

“No ataquen esas chicas (…) Mi relación es con Miguel, yo he dado a luz hace dos meses y estoy sensible. Yo no veo una infidelidad (en el ‘ampay’), porque no la veo, pero lo que si veo es una situación incómoda y que a mí no me gusta”, señaló Tilsa Lozano.

Sin embargo, Tilsa Lozano aceptó que lo más difícil de toda esta situación y lo que más le ha dolido, es leer y escuchar los duros calificativos que recibe Miguel Hidalgo tras el ‘ampay’.

“Es una situación sumamente difícil para mí. Lo que me ha dolido y me duele mucho es todo lo que se está tejiendo alrededor. Él es el papá de mis hijos y escuchar que le digan parásito, mantenido, etc, me duele (…) Él va a ser mi familia siempre”, expresó.