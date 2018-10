“The Crown”: Emerald Fennell interpretará a Camilla Parker Bowles en la serie de Netflix

Netflix anunció el martes que la encargada de dar vida en la serie The Crown a Camilla Parker Bowles, la polémica aristócrata y actual esposa del príncipe Carlos, será la actriz Emerald Fennell.

Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos, el heredero al trono del Reino Unido, se casaron en el 2005 tras la trágica muerte de la princesa Diana, quien falleció hace 21 años.

La actriz británica manifestó su alegría tras ser escogida para interpretar en la serie de Netflix a Camilla Parker Bowles, la duquesa de Cornualles, uno de los personajes más polémicos de la realeza británica.

“Estoy completamente emocionada y al mismo tiempo aterrorizada de estar uniéndome a este elenco tan talentoso de ‘The Crown’. Amo a Camilla”, expresó Emerald Fennell, quien pronto actuará para la serie de Netflix.

Emerald Fennell will play Camilla Shand in The Crown Season Three. pic.twitter.com/vQVnOWzaN9