Thalía expresa su indignación al ver a niños en jaulas en Estados Unidos

Hace unos días se difundió unos videos e imágenes sobre un centro de procesamiento y detención de inmigrantes en McAllen, Texas, donde se ve a niños separados de sus padres tras la política adoptada por el presidente Donal Trump, cero tolerancia en la frontera.

Como era de esperarse, diversos artistas alzaron su voz de protesta como Thalía, quien se indignó al ver estas fuertes imágenes y no dudó en enviar un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram. La mexicana señaló que le “partía el alma” al ver tantos niños pidiendo a sus padres.

“¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamás volverán a verlos… me parte el alma. ¡Esto tiene que parar!”, publicó Thalía.

La también actriz acompañó su extenso mensaje con una imagen de un niño encerrado en una jaula y llorando al no estar cerca de sus familiares. Sin duda alguna, esta instantánea conmovió a los seguidores de la cantante que también expresaron su sentir.

“Maldito gobierno”, “Como tristeza me apena ver tanta injusticia en esta sociedad”, “No hay humanidad”, “Pobres niños”, “Lamentable todo lo que sucede en el gobierno de Trump”, “Yo también tengo esa misma impotencia. No es justo”, fueron algunos comentarios en la publicación de Thalía.