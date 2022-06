La integrante de ‘Eso es guerra’, Tepha Loza, aseguró estar enfocada en demostrar que es la mejor competidora y por eso ya no pedirá permiso para viajar a Europa y ver a su nueva pareja, el futbolista Sergio Peña, pese a que se acerca su cumpleaños.

“Ya se acerca mi cumpleaños, pero no creo que lo vea, ya habrá momento de poder juntarnos”, lamentó la guerrera, quien contó que tiene proyectos fuera de la televisión. “Las emociones nos ganan”, agregó.

Admitió que, si se ve sacada y con hijos, pero todavía no es el momento. “Las cosas están fluyendo, bonito, de una manera sana y tranquila. ¿Pedir permisos (para viajar)? No voy a pedir permiso todavía, es muy pronto. Todavía tengo que demostrar que puedo lograr se una de las mejores. Es solo estar más concentrada y no permitir que los nervios nos jueguen contra”.

La guerrera está consciente de sus falencias en la competencia, pero reconoce que ha perdido por pequeños errores.

“Lo que me molesta es que tuve un esguince crónico, pero doblarme el tobillo en ese lugar ha quedado bastante resentido, pero debo seguir. Si quiero demostrar que me interesa la competencia y que sí quiero mejorar Pierdo por detalles mínimos”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Giselo asegura que tiene amistad con Jefferson Farfán

Giselo asegura que tiene amistad con Jefferson Farfán.





TE PUEDE INTERESAR