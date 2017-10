Sheyla Rojas cuenta entre lágrimas la desgarradora pregunta que le hizo su hijo Antoñito

Sheyla Rojas se hizo presente un año más en la Teletón y fue recibida por Gisela Valcárcel, quien no dudó en abrazarla y darle todo su apoyo por todo lo que vive con su hijo Antoñito.

La animadora de Estás en Todas no pudo contener el llanto y correspondió el largo abrazo de Valcárcel. Antoñito nació con malformaciones en brazos y piernas, sin embargo, gracias a su perseverancia está saliendo adelante, gracias a sus padres y el Hogar Clínica San Juan de Dios.

Tras culminar este sentido saludo, Sheyla Rojas resaltó el gran apoyo que le ha dado el Hogar Clínica San Juan de Dios, donde su hijo recibe sus terapias de manera continua.

“Es difícil, muchas veces tenemos que dar siempre nuestra mejor sonrisa. Hay muchos casos, no solo los que vemos acá (en la Teletón), hay muchos más en la Clínica San Juan de Dios, que se encarga de apoyar de manera desinteresada. Realmente es admirable todo lo que hace la clínica”, indicó Sheyla.

Asimismo, habló de la fuerza que le da su hijo y la desgarradora pregunta que le hizo en alguna ocasión su pequeño.

“Yo no dejo de aprender de mi hijo, me ha enseñado a ser más fuerte, que sí se puede. Mi hijo me preguntaba: ¿cuándo voy a aprender a caminar bien? Yo le decía que tiene que comer y seguir con sus terapias. Él es muy maduro y disciplinado desde muy chiquito. Es el mejor regalo que puedo tener”, indicó la conductora de TV.

La exintegrante de Esto es Guerra resaltó también el apoyo que siempre le ha dado Antonio Pavón, quien de manera constante está pendiente de Antoñito.