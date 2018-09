Teletón: el día que Eddie Fleischman explotó por poca recaudación de dinero en 2016

La Teletón cuenta con miles de anécdotas bastante peculiares. Pero fue en el 2016 que el periodista Eddie Fleischman se ofuscó porque no llegaban a la meta establecida y el tiempo de cierre se acortaba.

El comentarista deportivo cogió el micrófono y comenzó con su discurso dirigido a conmover el corazón de todos los peruanos.

_

“Es preocupante, pero es indignante, señores, porque si a usted le pasa algo o a su hijo o hija le pasa algo, Dios no quiera, usted va a ir a la clínica San Juan de Dios y va a reclamar que lo atiendan. Va a llorar por ayuda, pero ahora no se quiere levantar y no quiere ir”_, indicó Eddie Fleischman.

“¿Cómo no nos va a jod*r que ustedes no tengan reacción por los casos que estamos viendo. Disculpen la palabra, pero ya es hora de que nos pongamos un poquito los pantalones y demostremos si el país está en crecimiento o no, no porque dicen que el PBI sube, sino porque hay solidaridad”, sentenció el conocido periodista.

El comentario de Eddie Fleischman fue comprendido por muchas personas, pero otro sector consideró que el exaltado pedido no estaba bien. Uno de ellos fue el actor Lucho Cáceres que le respondió vía Facebook.

“Tranquilo colorao. Te indigna y te j**e. Qué pena porque te cuento que no es una “obligación”, como sí lo son otras cosas que pasan en la televisión y esas nunca te indignaron en tantos años”, indicó el actor peruano.

“Ojalá encuentres pronto un canal para que protestes por ellas con la misma euforia y vehemencia con que lo has hecho hoy, ojalá colorao”, sentenció Lucho Cáceres desde su red social.

Teletón 2017

Eddie Fleischman casi vuelve a perder los papeles en la Teletón 2017 por la poca recaudación que se estaba logrando y pidió a los peruanos que apoyaran y le devolvieran al Perú “un poquito de lo bueno que nos da”.

“Es una cuestión por todos, por ustedes también. Por el país que los vio nacer. Es solo devolver un poquito de lo bueno que nos da el país para que ellos (los niños) puedan sonreír con ustedes. ¿Dónde está nuestra sangre? ¿Dónde está nuestro temperamento? ¿Dónde está nuestra alma?”, manifestó Eddie Fleischman.

Pero fue Gisela Valcárcel la que trató de poner paños fríos a la situación, pero no logró su objetivo. “Gisela, yo respeto la suavidad y el talento que tienes para decir las cosas. Me genera un poco de molestia (la poca recaudación)”, sentenció Eddie Fleischman en edición 2017 de la Teletón.

El periodista deportivo, ya más calmado, pidió a todos los peruanos que ayudaran y que él tenía “fe en todos los peruanos” para alcanzar la meta deseada.