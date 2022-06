La excongresista y empresaria, Susy Díaz, reveló que Néstor Villanueva le ha exigido a su hija Flor Polo, que retire la demanda de maltrato que ha interpuesto en su contra para darle el divorcio.

Así lo contó Susy Díaz para las cámaras de ‘América Espectáculos’, donde aseguró haberse enterado del maltrato que vivió su hija por boca de uno de sus nietos.

“Hay muchas cosas que me he enterado por mi nieto y los niños no mienten, son cosas fuertes y no se lo deseo a ningún niño... Ahorita todo está en el poder judicial y el otro quiere que retire la demanda, dice que, si no retira la demanda, no le firma el divorcio”, sostuvo Susy Díaz sumamente preocupada.

“Todo lo dejo a Dios porque hay un mandamiento que no está cumpliendo él, es ‘no mentirás’ y el castigo divino tendrás. Jamás (aceptará su culpa) siempre estará mintiendo, mintiendo, por ahí ha querido cobrar a un canal 20 mil soles, teniendo el audio dice que no, y allí está las pruebas” agrego la excongresista.

La madre de Flor Polo señaló que espera que su hija pueda hablar sobre las agresiones que sufrió durante su matrimonio. “Muchas mujeres no hablan por los hijos”, lamentó.

