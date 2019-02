Susan Ochoa: "Mis canciones son reales y muy intensas porque así es mi temperamento"

Talentosa y perseverante, así ha demostrado ser la bella chiclayana Susan Ochoa, quien después de conquistar en programas concursos como La Voz Perú y Los Cuatro Finalistas ha dejado en claro que su pasión es la música y lograr sus sueños es su único objetivo.

Hoy en día no solo celebra haberse ganado un lugar en el corazón de los peruanos y respeto en el ambiente musical, sino también haber sido seleccionada para competir por una Gaviota en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con el tema “Ya no más”.

“Mi corazón estalló de emoción, no sabía que iba a ser elegida, mi canción tiene un buen contenido, tiene un mensaje muy grande. Voy a dejar el corazón en el escenario y quiero que el público sienta lo que estoy cantando. Sé que es una responsabilidad grandísima, pero siento que es una oportunidad más, sobretodo estoy agradecida con Dios”, indicó Susan Ochoa, quien tuvo el constante respaldo de Eva Ayllón, Pelo de Ambrosio y Jesús Rodriguez, compositores de “Ya no más”.

En todo este proceso para lograr sus sueños, la cantante confiesa a Peru.com que se le han cerrado muchas puertas a causa de la discriminación, sin embargo, ha sabido afrontarlo con madurez y valentía.

“Hay muchas puertas que se me han cerrado y que se me han abierto, pero yo seguiré así, nunca pensé que esto pasaría cuando inicié en La Voz Perú. He pasado humillación, me han herido, pero en ese momento he sido fuerte, he agradecido y me voy. De todo se encarga Dios, creo que estoy haciendo las cosas bien. Sé comprender cuando no le gusto a alguien, solo he optado por seguir con mi carrera con buena fe”, detalló la también compositora.

Después de lanzar con éxito Por que esta hembra no llora, decidió componer La dueña soy yo, tema que acaba de lanzar en su cuenta de YouTube donde tiene como protagonista al periodista Bruno Vernal.

“Me inspiré en hechos reales, así que un día decidí escribirla. Quise cantar a la realidad, no me gustan las canciones vacías, son muy intensas porque así es mi temperamento. Escribí también ‘Mi amor eres tú’, que es una canción de amor. Después de tantos años lo logré, tengo mi primer disco por fin, creo que todo tiene todo su momento”, dijo con gran emoción.

Susan Ochoa ya se encuentra en Viña del Mar, esperando con ansias el concurso y puliéndose para dar un buen show. “Estoy con todas las ganas de representar a mi país, espero que el público escuche Ya no más (tema con el que nos representará), también invito al Ministerio de la Mujer a que la escuche porque tiene un sentimiento y mensaje positivo. Espero que el público me apoye y vote, yo dejaré todo en el escenario”, concluyó.

Su primera presentación será el sábado 24 de febrero y tendrá como rivales a Martina la Peligrosa (Colombia), Dayanara (Ecuador), Boni y Kelly (Cuba), Mr. Saik (Panamá) y Neven Ilic (Chile).

Escucha aquí el tema ‘Ya no más’”