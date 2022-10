El actor Stefano Salvini avivó los rumores de una posible reconciliación con la conductora de televisión Johanna San Miguel. Tras varias semanas de acercamientos, los famosos sorprendieron a sus fans en redes sociales con un video en el que se llaman de forma cariñosa.

La conductora de “Esto es guerra”, de 54 años, publicó un video a través de sus stories de Instagram, donde se escucha a la expareja tratándose de forma muy cariñosa.

“¿Te vas de viaje?”, se escucha decir a Johanna San Miguel. La respuesta de Stefano Salvini no se hizo esperar y dijo: “Sí, mi amor... Me voy a Panamá, a ver mis empresas”. Esta conversación avivó los rumores de una posible reconciliación entre los actores.

Como se recuerda, Johanna San Miguel y Stefano Salvini mantuvieron una relación sentimental en 2014, pero terminaron por razones personales. Luego de 8 años los famosos han revelado que mantienen una buena relación.

“Con él tengo una relación de mucho cariño y yo lo quiero muchísimo”, señaló la presentadora de “Esto es guerra” a América Espectáculos, al ser consultada por su cercanía con Salvini.

“Yo lo puedo ver, él me puede ver, podemos compartir. Si la gente me ve con él en la calle que no se sorprenda porque puede pasar, no pasa nada, es una persona a quien adoro y a quién quiero mucho”, enfatizó.

