Shirley Arica, entre lágrimas, dio detalles de la agresión que sufrió por parte de su expareja

La modelo Shirley Arica se presentó en el programa “Nunca Más” para revelar los momentos de terror que vivió tras ser maltratada psicológica y físicamente por Angello Ricci, su expareja.

Shirley Arica contó que Angello Ricci le jaló el cabello y la tiró al suelo. Al agredirla de este modo, el sujeto provocó que la modelo se fracture la clavícula.

“De la nada me dijo que era p… Decía que había metido al baño a tener intimidad con (Diego) Chávarri. Le tiré una cachetada. Estaba yéndome cuando me cogió del cabello y me tiró al piso; quedé inconsciente. Ya en el baño, me vi con el hombro caído mientras él solo se reía”, confesó la modelo a Andrea Llosa, conductora de “Nunca más”.

“Soy bastante irresponsable en algunas cosas.Siento que tengo la oportunidad y la echo a volar. (Tras la agresión) me sentí deprimida, impotente, pequeña, humillada, chiquita ante un monstruo”, agregó la Shirley Arica.

Además, la popular “Chica realidad” difundió unos audios donde Angelo Ricci aceptaba que la había agredido. Según dijo, está dispuesta a someterse a una terapia psicológica.