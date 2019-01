Sheyla Rojas y Antonio Pavón: tesis sobre la pareja causa revuelo en las redes sociales

La relación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón fue objeto de investigación para la tesis de una alumna de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Este trabajo ha causado pol´mica en las redes sociales.

“Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón, transmitida durante el programa Combate”, es el título del trabajo de la egresada Lourdes Sánchez Lavanda. Esta tesis fue presentada en noviembre del 2017 y fue calificada por el jurado como “sobresaliente”.

“El presente trabajo de investigación busca exponer de qué manera el reality show de competencia física Combate construyó el discurso de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón durante la transmisión del programa a partir de tres ejes temáticos como el lenguaje verbal, no verbal y paralingüístico, y melodrama. Cada uno de ellos cuenta con una categoría específica para llevar a cabo el análisis del discurso. Asimismo, en esta tesis se propone un nuevo instrumento de análisis para llevar a cabo el análisis crítico del discurso partiendo de la interacción, en simultáneo de los ejes temáticos”, se puede leer en el trabajo de 200 páginas.

La portada fue publicada en redes sociales y no tardó en causar polémica, criticando el nivel académico de la UPC.

Ante ello, César Pita Dueñas, asesor de la tesis y profesor de la casa de estudios, no dudó en defender este trabajo a través de su cuenta de Facebook.

“¿Es correcto hacer una tesis sobre personajes mediáticos? Sí. ¿De programas que pueden ser cuestionados? Sí. ¿Se puede hacer una tesis sobre la pornografía? Sí. ¿Existe algún tema que deba ser apartado, estigmatizado, colocado en algún códice prohibitivo? Me parece que no. Porque todo depende de un elemento fundamental: el enfoque que desde la disciplina de la comunicación se utilice para acercarse al fenómeno que origina la pregunta de investigación. Y como seres humanos que somos, nuestros intereses son distintos. ¿Me interesa a mí Combate? La verdad es que no, como tampoco me interesa Maluma ni Arjona ni las fiestas ni las redes sociales ni seguramente muchas cosas. Pero a la alumna sí le interesó este tema y es sumamente valioso que alguien se quiera acercar a este fenómeno”, señaló.

“¿Cuál fue el acercamiento desde la comunicación a la presente tesis? La construcción del discurso de arrepentimiento desde las claves del melodrama y un análisis serio, académico y profundo desde los elementos de la comunicación no verbal, reconocibles en la puesta en escena de la transmisión del hecho a través de la señal abierta de televisión”, acotó.