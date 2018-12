Sheyla Rojas se refirió a los calificativos racistas de Antonio Pavón

Luego que Antonio Pavón generara polémica por sus desafortunados comentarios donde califica de manera racista a los peruanos, Sheyla Rojas comentó al respecto.

La rubia señaló que prefiere estar al margen de la situación por su hijo. Sin embargo, expresó que se esfuerza cada día en enseñar valores a su hijo.

“Yo me mantengo al margen, prefiero no meter mi cuchara. Por respeto a mi hijo. No me voy a meter. Como mamá mi responsabilidad es proteger a mi hijo, darle los mejores valores para ser una mejor persona. Estas cosas enseñan, qué cosas hablar y qué cosas mejorar. Eso es lo que estoy haciendo”, indicó a América TV.

Sheyla Rojas habla de Antonio Pavón. (Video: América TV)

“Como eres una india y una marginal que al final es lo que te sale de tu educación y eres g… por mucho que tú quieras aparentar, nunca vas a ser lo que quieres ser porque estás tocando los c… mi forma de ser, mi personalidad y mi sentimiento te vas a la misma g…”, fueron las palabras que se le escuchó decir a Antonio Pavón cuando hablaba con la bloggera Aneth Acosta.