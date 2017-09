Sheyla Rojas se emociona y llora al defender su personaje en Colorina

Sheyla Rojas recibió la visita de Magdyel Ugaz y David Villanueva, protagonistas de Colorina, telenovela que está próxima a estrenarse y donde también participa la exintegrante de Esto es Guerra.

La rubia, que encarnará a una cabaretera en la telenovela, tomó la palabra para hablar de su personaje, pero terminó quebrandose con su mensaje.

“Para mí es un constante aprendizaje trabajar con Magdyel, no es fácil actuar pues no me considero una actriz. Para mí es un desafío ser parte de la historia de estas mujeres que son tan criticadas y juzgadas por personas que tienen doble moral. Y es que nadie puede criticar cómo uno pueda llevar su vida. Cada uno es libre de manejar su cuerpo y su vida de la manera que mejor le plazca”, dijo Sheyla Rojas entre lágrimas.

“Este es un crecimiento profesional pero también personal. Colorina va más allá de un cuerpo lindo, de bailar sexy y ser sensual. Va más allá de todo lo que puedan pensar. Es un placer formar parte de esta gran producción”, añadió la conductora de Estás en todas.

Magdyel Ugaz felicitó a Sheyla Rojas por sus palabras y agregó que es todo un reto tomar un personaje que recibe muchos cuestionamientos.

“Los personajes más discriminados son los que más nos enseñan porque son los que tienen que luchar contra la corriente. Ahora Sheyla y yo tenemos el placer de llevar este reto. Son historias de mujeres que están siendo llevadas a las pantallas. No es que seamos defensoras, eso sí, estamos siendo más cercanas a estos personajes que quizás muchos de sus derechos son vulnerados”, manifestó.

Cabe mencionar que las palabras de Sheyla Rojas y Magdyel Ugaz se dan días después de las críticas que hizo Karina Calmet, al asegurar que con un musical de ‘Colorina’ en El Gran Show se “glorificaba la prostitución”.