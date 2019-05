Sheyla Rojas y Flavia Laos viven tenso momento en "Estás en todas"

La modelo Flavia Laos viene promocionando su nuevo sencillo ‘Despierta’ por diferentes programas de espectáculos. La rubia cantante se presentó en “Estás en todas” y tuvo que verse frente a frente con Sheyla Rojas.

Flavia Laos terminó de realizar su presentación y fue entrevistada por Sheyla Rojas. La presentadora de televisión preguntó por qué la llamó “transformer” en un video de YouTube junto a Patrio Parodi.

“Pueden decir muchas cosas, pero lo importante es aprender. Sí o no Flavia”, manifestó Sheyla Rojas. “Pero acá entre nos Flavia, cómo me vas a llamar transformer”, cuestionó la conductora de televisión.

Flavia Laos se puso nerviosa y contestó que no se refería específicamente a ella. “Yo me refería a las ex, pero escúchame, yo también me hice mis cositas”, sentenció la cantante de 21 años.

La también modelo indicó que no hizo el comentario con malicia y que todo se trató de una broma que se malinterpretó en YouTube. Como se recuerda, Flavia Laos y Patricio Parodi tienen un canal en el portal de videos donde tienen más de 290 mil suscriptores.