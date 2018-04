Sheyla Rojas: así fue su debut en la pasarela del LIF Week

La conductora Sheyla Rojas se convirtió en una de las grandes sorpresas del Lima Fashion Week Otoño-Invierno, evento que inició este martes 24 y que irá hasta el viernes 27 de abril.

“Ahora entiendo cómo sufren las modelos. No me caí pero me fui para el otro lado pero bueno de verdad que ha sido una experiencia increíble”, dijo Sheyla Rojas para El Comercio. “Yo creo que hay que resaltar el talento que hay aquí en Perú”, añadió.

Sheyla Rojas se mostró muy segura sobre la pasarela luciendo los trabajos del diseñador Christian Vera.

Cabe mencionar que Sheyla Rojas fue de las más emocionadas en participar del LIF Week 2018. La conductora no ocultó su ansiedad a través de su cuenta de Instagram y mostró el modelo elegido para su debut en el evento.

“Amé la comodidad de este jumper inspirado en la mujer durante la época de la revolución industrial @pat_sedano”, resaltó la presentadora de Estás en todas.