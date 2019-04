Sheyla Rojas: 10 frases con las que se defiende de las acusaciones de Pedro Moral

Sheyla Rojas salió al frente y dio la cara luego de las polémicas revelaciones que hizo el último sábado su expareja Pedro Moral en El valor de la verdad.

La conductora de Estás en todas se presentó el lunes en el programa En boca de todos, de América Televisión, donde se defendió de las acusaciones que formulara en su contra el conocido empresario.

Como se recuerda, Pedro Moral dijo ante el periodista Beto Ortiz que Sheyla Rojas lo dejó porque no era millonario, y que su actitud cordial y cariñosa cambió abruptamente cuando él le pidió hacer un ajuste económico porque no le alcanzaba el dinero para organizar una boda de 170 mil dólares.

Además, Pedro Moral contó que Sheyla Rojas le llegó a cobrar hasta 4 mil dólares por participar como imagen en una fiesta que él organizó, y además la acusó de bajarle “la autoestima” por sus constantes críticas a su aspecto físico y forma de vestir.

A continuación te mostramos las 10 frases con las que Sheyla Rojas desmintió y rechazó las revelaciones que hizo Pedro Moral en el programa de Beto Ortiz:

“Yo no quería que esto se exponga, no quería que llegara a este punto de contar detalles de la relación, y siempre quería que tengamos este vínculo de amistad entre nuestras familias. No quería que esto salga en televisión”.

“Algo que me partió el corazón y que me dolió muchísimo fue que mencione a mi hijo en ese programa. Me dije que no lo iba a permitir porque no es justo y no tenía por qué verse él (su hijo) involucrado en esto que solo le compete a dos personas”.

“El día que iba a salir el ampay con su ex le escribió y le dije que no iba a hacer algún comentario sobre eso. Él me bloqueó”.

“He sido atacada, he sido tachada de una manera tan fea (…) Yo no me considero una persona frívola. Mi relación no terminó porque tenía o no tenía plata. Me parece tan absurdo, tan tonto”.

“Soy una persona que ha venido de abajo, que ha trabajado para salir adelante. Si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida”.

“Yo sentía que esta relación no era para toda la vida, me di cuenta de que era mejor mantener una amistad y no casarse”.

“Siempre he apoyado (a Pedro), sacando muchas veces de mi bolsillo y lo he apoyado en varias cosas. Es un hombre emprendedor, con muchas cosas por lograr”.

“Soy una persona que siempre trató de motivarlo, en todo momento. Hasta lo último siento que he estado enamorada de él y traté de remar en la relación. Le decía para hacer ejercicios, salir a correr. Nunca lo critiqué por ser gordo o porque se le veía mal”.

“¿Una boda de 170 mil dólares? Es mentira ¿cómo voy a pretender casarme en una boda de tanto presupuesto? Yo jamás quisiera gastar tanta plata, primero quisiera comprarme mi casa, pagar mi carro, mis deudas (…) Él me dijo: déjamelo a mi y yo veo cómo lo soluciono”.

“Me muero antes de gastarme esa plata en un matrimonio. Tengo un hijo y tengo que pagar muchas cosas”.