Luego de que Yahaira Plasencia confirmara relación con el cantante Jair Mendosa, su productor musical Sergio George estaría evaluando su relación profesional con la salsera debido a que no quiere vender escándalos sino música.

Así lo declaró, el empresario musical en una entrevista exclusiva para el programa ‘América hoy’, donde precisó que no sabía de la relación entre Yahaira y Jair.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes... Esto es un poco complicado. Esto es un negocio. Uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta es crear noticia, por crear noticia. Se me hace como si estuviera buscando noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes ni escándalos. Mi credibilidad se va por el piso”, señaló fastidiado Sergio George.

“Estamos trabajando un disco nuevo, que suena buenísimo, quizás su mejor grabación y estamos en medio de terminar y aparecen estas cosas así. Lo que se construye con las manos se derrumba con los pies”, agregó el productor.

Sergio George halagó el comportamiento deFarik Grippa por está enfocado 100% en la música. “No hay nada de chismes, ni morbo, ni nada, hay música. Para mí es un alivio trabajar en la música”.

“Hay personas que saben trabajar su carrera de una manera inteligente, paso por paso y día a día. No puedes llegar al estrellato, siento una persona bruta, tienes que usar tu mente. No estoy diciendo que Yahaira es bruta. Hay que usar la inteligencia porque no es fácil, y más por las redes sociales”, aseveró Sergio, quien dejó de seguir a Yahaira en Instagram para que no lo relacionen con sus escándalos.

